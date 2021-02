Tour de La Provence : Alaphilippe, Bernal, Gilbert et Wellens en tête d'affiche

Les annulations de courses de ce début de saison ont modifié les plans des équipes World Tour. Cette année plusieurs épreuves modestes voient débarquer en force les cadors du peloton. C’était déjà le cas la semaine dernière sur l’Étoile de Bessèges et c’est encore plus vrai ce jeudi au départ du Tour de la Provence, la deuxième course par étapes disputée cette année. 14 équipes World tour se sont inscrites, toutes venues avec la crème de la crème, pour cette épreuve qui se déroulera de jeudi à dimanche.

Un arc-en-ciel en Provence Tour de La Provence : Beau plateau avec Alaphilippe, Bernal, Gilbert et Wellens - © DAVID STOCKMAN - BELGA Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quickstep) enfile pour la première fois de l’année son maillot de champion du monde sur le 6e Tour de La Provence, qui accueille aussi un invité de dernière minute et de prestige, le Colombien Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Sacré le 27 septembre dernier sur le circuit d’Imola, Alaphilippe n’avait que peu profité de sa nouvelle tunique arc-en-ciel. ►►► À lire aussi : Julian Alaphilippe et Marion Rousse attendent un heureux événement Après Liège-Bastogne-Liège (5e) et la Flèche Brabançonne (1er), il avait été contraint à l’abandon sur le Tour des Flandres le 18 octobre, pris dans une chute avec un motard. Verdict : fracture du poignet droit. Près de quatre mois plus tard, il effectue sa rentrée en France, pour la première fois de sa carrière professionnelle. "Je n’ai jamais débuté une saison en France, ça va être une première, c’est top ! J’ai vraiment envie de faire briller ce maillot arc-en-ciel et de me faire plaisir", a-t-il expliqué dans un communiqué de l’organisation il y a quelques semaines. "Alaf" pourra d’entrée mettre à profit ses qualités de puncheur lors des arrivées de Six-Fours-les-Plages jeudi et de Manosque vendredi, mais l’étape reine interviendra samedi sur les pentes du Mont Ventoux, avec un final au chalet Reynard (14,6 km à 7,6%), où Nairo Quintana avait forgé son succès l’an dernier.

Nairo Quintana, tenant du titre absent Nairo Quintana, vainqueur du Tour de la Provence en 2020, ne participe pas à l'édition 2021. - © ALAIN JOCARD - AFP Le Colombien ne défend pas son titre et laisse la place de leader d’Arkea-Samsic au Français Warren Barguil. Mais c’est l’un de ses compatriotes, Egan Bernal, qui fait office de favori. Invité surprise, le vainqueur du Tour de France 2019 sort d’une Etoile de Bessèges contrastée : membre de l’échappée victorieuse vendredi à Bessèges, il avait terminé les étapes suivantes en roue libre (64e à 6 : 04 au général).



13 Belges au départ dont Gilbert et Wellens Tim Wellens, récent vainqueur de l'Etoile de Bessèges, est sur le tour de Provence avec Philippe Gilbert. - © DIRK WAEM - BELGA Le contingent belge compte 13 représentants. Tim Wellens, récent vainqueur d’une étape et du classement général à l’Etoile de Bessèges sera accompagné par Philippe Gilbert. Le tout jeune papa de 38 ans, entame ce jeudi sa 19e année professionnelle. Frederik Frison et Florian Vermeersch complètent l’équipe Lotto-Soudal. Pour la première course de la saison des Deceuninck – Quik Step on retrouvera Yves Lampaert et Mauri Vansevenant. Laurens de Plus (Ineos Grenadiers) aidera Egan Bernal. Il y aura également Dylan Teuns (Bahrain – Victorious), Sander Armée (Team Qhubeka ASSOS), Piet Allegaert (Cofidis), Jens Debusschere (B&B Hôtels p/b KTM) et les deux coureurs de l’équipe Xelliss-Roubaix Lille Métropole, Mathias De Witte et Emiel Vermeulen.

Victoire finale promise aux grimpeurs Tour de La Provence : Beau plateau avec Alaphilippe, Bernal, Gilbert et Wellens - © Tous droits réservés Ce jeudi, la 1re étape reliera Aubagne à Six-Fours-les-Plages (182,3 km). Quelques kilomètres après le départ les coureurs devront déjà attaquer le Col de l’Espigoulier classée en première catégorie. Ensuite place à un profil plat qui devrait permettre aux sprinteurs d’envisager une arrivée groupée. Vendredi (2e étape) on devrait assister à une course offensive entre Cassis et Manosque (174,6 km). L’étape se terminera par un circuit final autour de Manosque. On attend que les puncheurs offrent le spectacle. Samedi place à l’étape reine entre Istres et le Chalet Reynard (153,9 km). Les coureurs feront une partie de l’ascension du Mont-Ventoux. Celui qui s’imposera samedi plantera les jalons de la victoire finale. La 4e et dernière étape dimanche entre Avignon et Salon-de-Provence (163,2 km) permettra aux sprinteurs de se mettre en évidence. Sur papier ce parcours devrait convenir à Egan Bernal et Aleksandr Vlasov. Mais on suivra également attentivement Enric Mas, Tim Wellens ou Ion Izagirre. Sans oublier, Julian Alaphilppe, qui voudra briller pour sa première course de l’année, devant son public et avec son maillot de champion du monde.

L’Etoile de Bessèges : Tim Wellens vainqueur final, Ganna empoche le chrono - Cyclisme -... L’Etoile de Bessèges, version 2021, se terminait ce dimanche par un contre-la-montre individuel de 10,71 kilomètres à Alès, dans le sud de la France. Le chrono du jour a été remporté par Filippo Ganna, déjà lauréat de l'étape de samedi. Le classement général revient lui à Tim Wellens. Le dernier coureur belge vainqueur de l’épreuve était Nick Nuyens, en 2007. L’Etoile de Bessèges : Tim Wellens vainqueur final, Ganna empoche le chrono - Cyclisme -... L’Etoile de Bessèges, version 2021, se terminait ce dimanche par un contre-la-montre individuel de 10,71 kilomètres à Alès, dans le sud de la France. Le chrono du jour a été remporté par Filippo Ganna, déjà lauréat de l'étape de samedi. Le classement général revient lui à Tim Wellens. Le dernier coureur belge vainqueur de l’épreuve était Nick Nuyens, en 2007. Tim Wellens remporte la 3e étape de l'Etoile de Bessèges en solitaire - Etoile de Bessèges 2021... L'Étoile de Bessèges prendra un ton d'hommage ce vendredi, avec Raymond Poulidor à l'honneur lors de cette troisième étape. Depuis le décès du grand habitué de la course, avant et après sa carrière, les organisateurs ont décidé d'offrir le prix Raymond Poulidor à l'issue du "Circuit de Bessèges", désormais renommé "Souvenir Raymond Polidor". Tim Wellens remporte la 3e étape de l'Etoile de Bessèges en solitaire - Etoile de Bessèges 2021... L'Étoile de Bessèges prendra un ton d'hommage ce vendredi, avec Raymond Poulidor à l'honneur lors de cette troisième étape. Depuis le décès du grand habitué de la course, avant et après sa carrière, les organisateurs ont décidé d'offrir le prix Raymond Poulidor à l'issue du "Circuit de Bessèges", désormais renommé "Souvenir Raymond Polidor".