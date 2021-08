Tour de l’Avenir : De Lie et Van Tricht sur le podium de la 3e étape, Vandenabeele chute et abandonne

La Belgique est passée tout près d’une victoire lors de la 3e étape du Tour de l’Avenir, le Tour de France des moins de 23 ans. Arnaud de Lie et Stan Van Tricht ont terminé respectivement 2e et 3e. Ils n’ont été devancés que par le Néerlandais Marijn Van Den Berg.

L’étape, longue de 153 km, reliait Château-Thierry (Aisne) à Donnemarie-Dontilly (Seine-et-Marne). L’échappée du jour a été récupérée à un peu moins de 50 km de l’arrivée et 17 coureurs, dont les deux Belges, ont pris la tête de la course. Lors du sprint massif, le Néerlandais de 22 ans a été le plus costaud. Son compatriote, Mick Van Dijke, termine au pied du podium et conserve son maillot jaune.



La chance n’est toujours pas de côté de la sélection belge. Après avoir perdu du temps à cause de la chute d’un autre coureur lors du prologue, Henri Vandenabeele a chuté à son tour dans cette 3e étape. Le leader belge a pu reprendre la course avant d'abandonner.



Le coureur a subi des égratignures et des contusions sur tout le corps. "Henri est remonté sur son vélo, il a essayé, mais quand nous sommes arrivés sur le circuit local, il a eu une crevaison, il a perdu encore plus de temps et finalement il a mis pieds à terre. Physiquement et mentalement, il était fini. Physiquement, à cause des nombreuses égratignures dont il a été victime. Il savait aussi qu'il souffrirait beaucoup dans les jours à venir et, mentalement, cela brise aussi quelque chose chez un jeune. Il était venu en tant que coureur de classement et a vu cela partir en fumée. Il n'y avait aucune raison de pousser plus loin. Heureusement, il n'y a pas de fractures.Ce mardi, il rentrera chez lui pour se rétablir", a expliqué le sélectionneur national Sven Vanthourenhout.

