Tour de l'Algarve : Joao Rodrigues vainqueur final, la dernière étape pour Elie Gesbert

Le Portugais Joao Rodrigues (W52/FC Porto) est le vainqueur final du Tour de l’Algarve (2.Pro) grâce à sa deuxième place dans la 5e et dernière étape, disputée dimanche entre Albufeira et Malhao (170,1 km) et remportée par le Français Elie Gesbert (Arkéa Samsic).

La décision est tombée sur l’ascension finale de l’Alto do Malhao. Après une attaque du Danois Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), vainqueur du contre-la-montre samedi, Joao Rodrigues (W52/FC Porto), deuxième du général au départ, est sorti du peloton. Il a été rejoint par Elie Gesbert (Arkéa-Samsic) et son coéquipier Amaro Antunes. Ce dernier a travaillé pour creuser l’écart sur le groupe du leader, le Britannique Ethan Hayter (INEOS Grenadiers), avant de laisser Rodrigues et Gesbert se jouer la victoire.

Gesbert s’est imposé alors que Rodrigues s’offrait le classement général pour 9 secondes devant Hayter et 28 devant Asgreen. Il signe la quatrième victoire de sa carrière et succède au palmarès à Remco Evenepoel.