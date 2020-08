Tour de l'Ain : Primoz Roglic fait coup double en remportant la 2e étape devant Bernal

Primoz Roglic s'est imposé dans un sprint en côte devant Egan Bernal dans la 2e étape du Tour de l'Ain cycliste (2.1) samedi entre Lagnieu et Lélex dans le parc du Haut-Jura (140,5 km). L'Italien Valerio Conti (UAE Team Emirates) a terminé 3e. Roglic a pris la tête du classement général.

Déjà impressionnant la veille sur un parcours quasi plat, le champion de Slovénie a confirmé qu'il serait l'un des grands favoris du Tour de France dans trois semaines dans une étape de moyenne montagne samedi en s'emparant du maillot de leader. La formation Jumbo-Visma a asphyxié la course et vite isolé Egan Bernal, lauréat du dernier Tour de France, qui n'a rien pu faire face à l'explosivité de Primoz Roglic dans le final. Coéquipier du Colombien, Geraint Thomas dont c'était comme pour +Rogla+ la course de reprise a lâché près de cinq minutes sur le leader de Jumbo. L'étape finale du Tour de l'Ain dimanche et son triptyque montée de la Selle de Fromentel, col de la Biche et Grand Colombier offre une copie quasi conforme de la 15e étape du Tour cinq semaines plus tard, 110 des 145 kilomètres sont identiques.