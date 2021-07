Tour de l’Ain : l’Australien Michael Storer gagne la 3e étape et le général, Harm Vanhoucke 2e

Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) a terminé 2e du classement final du Tour de l’Ain cycliste (2.1) à l’issue de la 3e et dernière étape disputée samedi entre Izernore et Lélex Mont-Jura sur la distance de 125 kilomètres.

C’est l’Australien Michael Storer (DSM) qui s’est imposé avec autorité en remportant ce troisième tronçon avec 43 secondes d’avance sur l’Italien Andrea Bagioli (Deceuninck – Quick Step), 2e, et le Danois Mattias Skjelmose Jensen (Trek – Segafredo), 3e.

Troisième du général après sa troisième place la veille, Harm Vanhoucke est arrivé 4e à 43 secondes aussi à l’issue d’une étape marquée par cinq ascensions et notamment celle du Col de Menthières dont le sommet se situe à 22 kilomètres de l’arrivée.

Pour inaugurer son palmarès, Michael Storer, 24 ans, succède au palmarès au Slovène Primoz Roglic.

Harm Vahoucke est 2e au général à 55 secondes. L’homme n’a toujours pas de succès professionnel à son palmarès, mais il a terminé 11e de Paris-Nice cette saison, 16e du Tour de Catalogne et 86e du Giro où il a fini troisième de la 11e étape. Vendredi, il était dans le groupe de six qui s’est joué la victoire au sprint dans cette 2e et avant-dernière étape.

En 2020, avec le report du Tour de France en raison de la pandémie de coronavirus, la course par étapes française avait attiré les cadors, alors en pleine préparation pour la Grande Boucle.