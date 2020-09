Tour de Hongrie : Trois à la suite pour l'Italien Jakub Mareczko

Triplé pour Jakub Mareczko (CCC Team), vainqueur mardi de la quatrième étape du Tour de Hongrie (2.1). C'est la troisième victoire de rang pour le sprinteur italien, qui s'est imposé devant le Letton Emils Liepins (Trek-Segafredo) et le Néerlandais David van der Poel (Alpecin-Fenix) après 180 km de course entre Sárospatak et Kazincbarcika. Côté belge, Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise) a terminé 4e et Julien Mortier (Bingoal-Wallonie Bruxelles) 8e.

L'Australien Kaden Groves (Mitchelton-Scott), leader depuis lundi soir, a chuté dans le final mais a pu regagner l'arrivée pour conserver son maillot de leader au classement général.

Déjà vainqueur dimanche et lundi, Mareczko, 26 ans, a signé la 43e victoire de sa carrière.

Le Tour de Hongrie, remporté en 2019 par le Letton Krists Neilands, se terminera mercredi par la cinquième étape. Après 187,8 kilomètres au départ de Miskolc, l'arrivée sera jugée à Gyöngyös-Kékesteto au terme d'une ascension de 12,8 kilomètres à 5,5% de moyenne.