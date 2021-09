Tour de Grande-Bretagne : van Aert remporte la 6e étape devant Hayter

Wout van Aert a engrangé une troisième victoire d’étape sur le Tour de Grande-Bretagne ce vendredi en empochant la 6e étape de la course britannique entre Carlisle et Gateshead (198 km). Déjà vainqueur lors du premier et du 4e jour de course, le champion de Belgique s’est imposé devant le leader du classement général Ethan Hayter et le champion du monde Julian Alaphilippe au terme d’un sprint en comité réduit.

Van Aert s’était chargé lui-même de réduire le groupe de tête à une dizaine de coureurs en plaçant une attaque tranchante sur une ascension non répertoriée à 13 km du but. Surpris dans un premier temps, Hayter est revenu sur le groupe de 5 coureurs qui s’était dégagé (avec Woods et Alaphilippe notamment) grâce à l’aide de son équipier Carlos Rodriguez.

Dans les kilomètres qui ont suivi, Michael Honoré, Julian Alaphilippe et Michael Woods ont tenté de s’échapper en solitaire mais n’ont pas réussi à s’isoler durablement. C’est donc sur un sprint en comité réduit que la victoire s’est jouée avec un van Aert surpuissant et sûr de son coup pour récolter une 11e victoire cette saison. Il égale ainsi Primoz Roglic et revient à une longueur de Tadej Pogacar, recordman de succès en 2021 avec 12 bouquets.

Au classement général, Hayter (INEOS Grenadiers) conserve sa tunique de leader pour 4 secondes devant van Aert. Alaphilippe est 3e à 21 secondes.

Samedi, les coureurs devront faire face à un nouveau menu dentelé entre Hawick et Edinbourgh avant la dernière étape prévue dimanche entre Stonehaven et Aberdeen.