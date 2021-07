Tour de France : Wout van Aert maître du temps, Tadej Pogacar roi du Tour, le Top 5 inchangé, tous les classements

20e étape : Libourne > Saint-Emilion : Victoire de Wout van Aert - Tour de France - 17/07/2021 Monumental Wout van Aert ! Alors qu'il l'avait coché depuis belle lurette, notre compatriote a tenu son rang pour remporter, d'une main de maître le chrono de 30,8 kilomètres entre Libourne et Saint-Emilion et s'adjuger la 20e étape du Tour de France. Il s'offre ainsi un 2e bouquet personnel et une 4e victoire à la Belgique sur la grande Boucle, une première depuis 1999. Il succède aussi à Erik Vanderaerden, dernier vainqueur belge d'un chrono sur le Tour en...1985.