Tour de France : Wout van Aert explique le forcing de Jumbo-Visma en fin de 16e étape - Cyclisme -... Le peloton aura passé une journée plutôt tranquille dans les Pyrénées ce mardi en terminant à près de 14 minutes du vainqueur du jour Patrick Konrad. Pourtant dans les derniers kilomètres, on a assisté à une nette accélération du côté des coureurs du classement général sur la dernière difficulté du jour, la Côte d’Aspret-Sarrat (900m à 6,3%). Wout van Aert, grand protagoniste de cette offensive, est venu nous expliquer ce changement brusque d'allure au terme de l'étape. "On était surpris de l'attaque de Guillaume Martin mais c'était un bon mouvement. Nous étions prêts et Mike (Teunissen) nous a prévenu à la radio que quelques gars du général étaient assez loin dans le peloton. C'était le signal pour attaquer. Au final, cela n'a pas fait beaucoup de dégâts mais c'était une bonne tentative." Le champion de Belgique a montré son maillot tricolore également en début d'étape mais n'est pas parvenu à prendre l'échappée du jour. "C'était difficile de sortir du peloton aujourd'hui. Il y avait beaucoup de coureurs intéressés à être dans l'échappée. A un certain moment, Teunissen et Kruijswijk étaient lâchés. On a donc décidé de changer de tactique avec Sepp Kuss et moi qui sommes restés avec Jonas Vingegaard."