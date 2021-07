Tour de France : Wout van Aert combatif du jour après une belle bataille pour les pois

Wout van Aert sur le maillot à pois : "Ce sera difficile avec les points doublés au sommet" -... "Wout van Aert pourra-t-il enfin jouer sa carte pour le maillot vert ?" Libéré de son boulot pour le malheureux Primoz Roglic, le champion de Belgique avait enfin l’opportunité de se battre pour le classement par points. Mais que nenni ! Wout van Aert a décidé de viser le maillot à pois de meilleur grimpeur. Après tout, pourquoi pas ? Après avoir gagné au sprint, contre-la-montre et sur les Classiques, le phénomène de Jumbo-Visma s’est désormais affirmé en montagne en s’imposant sur l’étape du double Ventoux mercredi. Un succès qui lui a donné des ailes et qui l’a invité à se fixer un nouvel objectif : le maillot à pois. Le Belge s’est donc lancé dans cette nouvelle bataille ce dimanche en plongeant dans l’échappée du jour aux côtés des Woods, Poels et Quintana, également prétendants à la précieuse tunique. Deuxième au sommet de la montée de Mont-Louis et du Port d’Envalira, il a franchi le Col de Puymorens en tête et récolté de précieux points avant de hisser le drapeau blanc dans le Col de Beixalis. Un beau travail récompensé par le Prix de la combativité qui lui avait été refusé à Malaucène mercredi. Désormais 4e du classement de la montagne avec 64 points, il ne compte que 10 points de retard sur le nouveau leader Wout Poels (74 points). Michael Woods (66 pts) et Nairo Quintana (64 points) restent aussi en lice pour se parer des pois à Paris. Malgré cette belle moisson, le principal intéressé affirme ne pas vouloir se battre "à tout prix" pour le classement de la montagne. "Le maillot à pois n’est pas notre grand objectif mais j’étais dans l’échappée et c’était une belle opportunité de prendre des points. Si je serai dans l’échappée dans les prochains jours, j’essaierai d’aller prendre des points mais ce sera très difficile de prétendre au maillot avec les points doublés lors des arrivées au sommet."