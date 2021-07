Alors qu'il occupe toujours la cinquième place au classement du maillot à pois, Wout van Aert ne tentera pas d'aller chercher des points ce jeudi au sommet des différentes difficultés de la journée : le coureur belge de l'équipe Jumbo-Visma se mettra au service de Jonas Vingegaard, deuxième du classement général, et de Sepp Kuss, vainqueur - comme lui - d'une étape de montagne sur ce Tour de France.

"Tout s'est très bien passé pour Jonas hier, il est très fort et il a pris une belle option sur le podium, a souligné Wout van Aert au micro de la RTBF avant le départ de la 18ème étape ce jeudi. Hier, j'étais en bonne forme, mais mon boulot c'était de garder Jonas et Sepp en tête du groupe jusqu'au pied du dernier col. C'était dur, car ça avait roulé assez vite sur les deux premiers cols. C'était ensuite préférable pour moi de rouler plus tranquillement dans le dernier col. Je l'ai monté avec Julian Alaphilippe, ça fait de belles images ! C'était vraiment amusant : c'était le 14 juillet, et il y avait une super atmosphère pour Julian. C'était une belle expérience à partager avec ses supporters ! Aujourd'hui, mon but sera d'être encore là au sommet du Tourmalet et de faire la descente. Le dernier col, ce sera pour Jonas et Sepp."

"Moi aussi j'ai apprécié ce moment... C'est d'ailleurs un des seuls moments que j'ai apprécié sur ce Tour !, a pour sa part rigolé Julian Alaphilippe. Il y a eu beaucoup de moments difficiles, mais j'ai pris du plaisir hier. C'était sympa."