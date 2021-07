Tour de France : voici ce qui attend les coureurs en deuxième semaine

►►► A lire aussi : Tour de France : les tops et les flops de la 1ère semaine

Sprinteurs, grimpeurs, baroudeurs : tous les profils de coureurs ou presque auront leur chance de victoire lors de la deuxième semaine du Tour. Vent, chaleur, fatigue et montagne, voici les principales difficultés que les coureurs affronteront lors des 6 prochaines étapes que voici ci-dessous.

La première semaine du Tour de France a fait plus de dégâts que prévu. Les chutes ont commencé par éliminer une partie des prétendants à la victoire finale avant que Tadej Pogacar ne déprime tous ses adversaires dans les Alpes.

Il s’agit de la deuxième étape la plus longue de ce Tour de France. Difficile de contrôler la course quand les organismes sont fatigués. Les sprinteurs parviendront-ils à stopper les baroudeurs et à s’offrir un nouveau sprint ?