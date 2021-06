Tour de France : van der Poel et son équipe rendent hommage à Poulidor lors de la présentation -... La formation Alpecin, pour laquelle court le petit-fils de Raymond Poulidor Mathieu van der Poel, a rendu hommage à "Poupou" en arborant un maillot spécial jeudi à Brest lors de la présentation des équipes du Tour de France. Les coureurs de l'équipe néerlandaise ont défilé vêtus d'une tenue jaune et mauve, "un équipement cycliste inspiré des couleurs portées par Raymond Poulidor (décédé en novembre 2019, NDLR) durant toute sa carrière dans l'ancienne Team Mercier", a précisé Alpecin dans un communiqué. "Nous ne pouvions pas laisser passer cette opportunité. 45 ans après la fin de l'incroyable carrière de Raymond Poulidor, son petit-fils Mathieu van der Poel prend le départ du Tour de France pour la première fois", a expliqué le directeur d'équipe Philip Roodhooft, cité dans le communiqué. L'infidélité aux traditionnelles teintes bleu marine et rouge de la formation n'aura duré toutefois que le temps de la présentation.