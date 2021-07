Tour de France : tous les classements après la 8e étape, Teuns gagne, Pogacar en jaune, Poels prend les pois

Retrouvez tous les classements après la 8e étape du Tour de France. Dylan Teuns (Bahrain Victorious) s'est adjugé l'étape samedi entre Oyonnax et Le Grand-Bornand après 150,8 km de course. Le natif de Diest s'est imposé devant Ion Izagirre (Astana-Premier Tech) et Michael Woods (Israel Start-Up Nation). Quatrième de l'étape, Tadej Pogacar s'empare du maillot jaune de leader devant Wout van Aert.

Le Slovène reste évidemment maillot blanc tandis que le maillot à pois est passé des épaules de Matej Mohoric à celles de Wout Poels. Enfin le maillot vert reste en la possession de Mark Cavendish même si Colbrelli et Matthews ont gagné du terrain ce samedi.