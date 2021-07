Tour de France : tous les classements après la 15e étape, Uran 2e du général, Van Aert se replace pour les pois

15e étape : Céret > Andorre-la-Vielle : Victoire de Sepp Kuss - Tour de France 2021 - 11/07/2021 On pensait le Tour de France de l'équipe Jumbo-Visma compromis après la chute et l'abandon de Primoz Roglic. L'équipe néerlandaise nous aura prouvé le contraire lors de cette deuxième semaine de Tour de France. Après le succès lors de l'étape du double Mont Ventoux de Wout van Aert, c'est au tour de Sepp Kuss de s'imposer sur les routes de la Grande Boucle. Le grimpeur américain a en effet remporté la 15e étape du Tour de France ce dimanche entre Céret et Andorre-la-Veille sur un parcours de 191,3 kilomètres marqué par 4 ascensions : la montée de Mont-Louis (8,5 km à 5,7%), le Col de Puymorens (5,8km à 4,6%), le Port d’Envalira, toit du Tour avec ses 2404m d'altitude (10,8km à 5,8%) et le Col de Beixalis (6,2km à 8,6%). Parti au sein d'un groupe de 32 coureurs après moins de dix kilomètres, Kuss a attendu la dernière montée du jour pour saluer la compagnie. Il a ensuite résisté dans la descente pour s'imposer en solitaire devant l'éternel Alejandro Valverde, 41 ans, et Wout Poels. Il s'agit de la 7e victoire de la carrière de Sepp Kuss, vainqueur d'une 2e étape dans un Grand Tour après son succès sur les routes du Tour d'Espagne.