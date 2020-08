Tour de France : Tom Dumoulin, outsider trois étoiles dans l'imposante ombre de Roglic

16 août 2020, Megève, arrivée de la dernière étape du Critérium du Dauphiné. Sur la ligne, c’est l’effervescence. Le jeune Daniel Martinez, 24 ans à peine, vient de remporter la course à la surprise générale. Sur le podium, le jeune Colombien arbore fièrement la tunique jaune de vainqueur final.

Dans l’ombre des projecteurs, un autre coureur a probablement le sourire : Tom Dumoulin. Si le Néerlandais termine ce Dauphiné à la 7e place, l’essentiel est bien ailleurs et il le sait. Après une vilaine blessure au genou et une année 2019 quasiment blanche, le Néerlandais voulait se tester. Accumuler des kilomètres, retrouver des sensations et peaufiner une forme qu’il savait ascendante. Très à l’aise dans les sinueuses pentes du Col de Romme ou de la côte de Domancy, Dumoulin a accompli sa mission. Et magistralement conclu sa course contre-la-montre personnelle, dernier échauffement avant le grand rendez-vous de sa saison, le Tour de France.

2e en 2018 à moins de deux minutes du vainqueur, Geraint Thomas, Tom Dumoulin avait dû renoncer l’année suivante, insuffisamment remis de sa blessure. Le Batave a donc une revanche à prendre avec la Grande Boucle. Une course qu’il entamera avec la délicate étiquette de “demi-favori”, d’équipier de luxe ou d’outsider trois étoiles.