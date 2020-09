Tour de France : Romain Bardet n'avait pas de signes cliniques après sa chute

Romain Bardet n'avait pas de signes cliniques alarmants après sa chute dans la 13e étape du Tour de France, vendredi, pour ce qui concerne la commotion cérébrale qui a entraîné en soirée son abandon, a-t-on appris samedi auprès du service médical de la course.

"Tout ce qui compte pour les coureurs, c'est de remonter sur le vélo et de repartir. S'ils sont capables de le faire, on élimine d'emblée un gros traumatisme crânien", a expliqué la responsable du service médical, le Dr Florence Pommerie, au départ de la 14e étape à Clermont-Ferrand.

"Notre protocole interne fait qu'on suit le coureur après sa chute. Pour Romain Bardet, il n'a pas eu de perte de connaissance initiale et l'examen auquel on a procédé quand on est arrivé était cohérent", a-t-elle ajouté. Le Dr Paul-Henri Jost, réanimateur en neurochirurgie, qui a suivi Bardet ensuite, a apporté des précisions: "Il a réintégré le peloton et s'est laissé glisser à la voiture médicale une bonne vingtaine de minutes après sa chute. Il nous a tenu un discours précis, il a demandé des antalgiques en citant correctement leurs noms. Ce sont des éléments rassurants dans un examen neurologique."

Le Français a terminé l'étape en bonne place, en lâchant 2:30 seulement au maillot jaune, le Slovène Primoz Roglic, malgré la difficulté du final sur le Puy Mary. C'est seulement sur la route du retour vers l'hôtel que l'Auvergnat a donné des signaux plus alarmants.

"Dans la voiture en descendant vers Clermont, il a demandé qu'on s'arrête et il a vomi. On avait déjà prévu un scanner. On y est allé direct. Il avait des troubles, il était plus lent que d'habitude", a précisé samedi le patron de l'équipe AG2R La Mondiale, Vincent Lavenu, en liaison avec le médecin du groupe français, le Dr Eric Bouvat.

"Le médecin d'équipe a un rôle très important car on peut très bien n'avoir aucun signe bizarre au début", a confirmé le Dr Pommerie.

Interrogé enfin sur le geste de Bardet, se relevant en deux temps après sa chute, la médecin-chef du Tour a répondu en soulignant la spécificité du cyclisme par rapport à un sport qui se joue dans un stade, tels le rugby ou le football: "On est toujours un peu vaseux quand on chute à 40 km/h minimum... Nous ne l'avons pas empêché de repartir parce qu'il n'y avait pas de signes cliniques. Ce qu'il nous a dit était cohérent et il a montré de la vigilance pour remonter sur le vélo et reprendre place dans le peloton."