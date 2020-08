Tour de France : Roglic et l'armada Jumbo-Visma prêts à détrôner Bernal et Ineos

Le Tour de France s’élance ce samedi de Nice. Dans cette Grande Boucle 2020 très montagneuse, la course au maillot jaune devrait prendre la forme d’un duel entre les blocs Ineos et Jumbo-Visma. Mais pour la première fois depuis l’émergence de la formation britannique, le favori n’est pas un coureur de Dave Brailsford.



Depuis 2012 et la victoire de Bradley Wiggins, le manager gallois a mis la main sur le Tour. Il a fait de la France un territoire sur lequel son équipe règne quasiment sans partage avec 7 succès en 8 ans. Seul Vincenzo Nibali est venu troubler cette domination en 2014.

Mais cette année quelque chose a changé. "Ces cinq dernières années, je me serais tenu devant vous et j’aurais cité un de mes équipiers comme favori. Cette année, la situation est différente. Pour autant qu’il se rétablisse, Roglic est le favori pour le Tour", résume Luke Rowe, équipier historique.



Ineos-Grenadier (dernière version du nom de l’équipe) a trouvé à qui parler. Surtout que le Slovène peut compter sur une garde rapprochée en acier trempé (Dumoulin, Bennett, Gesink en montagne, Van Aert et Martin dans la plaine). Même privée de Steven Kruijswijk, l’équipe néerlandaise affiche un collectif impressionnant. "Ils n’ont pas gagné le Dauphiné mais ce qu’ils ont fait dans les quatre premiers jours était incroyable. Et ils ont gagné la 5e étape avec un 'domestique' (Sepp Kuss, ndlr). Mais je ne panique pas", ajoute Rowe.



La démonstration de force sonne en tout cas comme un sérieux avertissement lancé à la concurrence. La garde jaune n’a peur de personne et compte bien imprimer sa griffe sur le Tour. Le Dauphiné a prouvé qu’elle en avait largement les moyens.



Bernal leader unique



Habitués à dominer la course collectivement, les guys de Brailsford vont peut-être changer de tactique et laisser la main. Même si le dossard 1 sera épinglé sur le dos d’Egan Bernal, vainqueur sortant, la pression du favori et donc le poids de la course pèsera sur les épaules des maillots jaune et noir. Avec les non-sélections de Froome et Thomas, le grimpeur Colombien sera le leader unique. Avec Amador, Kwiatkowski, le prometteur Sivakov et Carapaz, il sera bien épaulé. L’Équatorien, sorti de l’ombre de Landa pour gagner le Giro, a l’étoffe d’un solide N.2.



Thibaut Pinot a le bon profil pour venir s’immiscer dans ce duel annoncé. Même s’il a manqué de jus et a laissé le Dauphiné à la surprise Martinez, le Franc-Comtois fera tout pour effacer le mauvais souvenir de 2019. Dans la forme de sa vie, il avait été lâché par son corps et avait abandonné en larmes. S’il évite les pièges des étapes de transition, il aura une carte à jouer.



Derrière Bernal, la Colombie présente d’autres atouts. A commencer par un Nairo Quintana revigoré par son transfert chez Arkéa-Samsic. Très en forme en début de saison (5 victoires), l’Apache était dans le coup au Tour de l’Ain et au Dauphiné. Avec Daniel Martinez, Sergio Higuita (révélation de Paris-Nice), le vétéran Rigoberto Uran ou Angel "Superman" Lopez, la nation Sud Américaine devrait encore colorer les étapes de montagne.



Sur la liste des outsiders, on peut encore coucher les noms d’Adam Yates, Tadej Pogacar, 3e de la Vuelta et novice sur le Tour ou du trio espagnol de Movistar Valverde-Mas-Soler.



Tous à 100% ?



Le Dauphiné a livré des indications sur la forme des candidats au maillot jaune, il a aussi marqué les corps et soulevé des interrogations. Bernal, Roglic et Nairo Quintana ont tous abandonné. Ils ont eu quinze jours pour panser leurs plaies et brouiller les pistes.



Le grand bluff a même commencé pendant le Critérium. Bernal a quitté la course avant la quatrième étape en raison de douleurs au dos, mais il a été aperçu à l’entraînement… le jour même. Depuis sa chute, on a entendu tout et son contraire au sujet de l’état de forme du Slovène. Sa compagne a remis sa participation en doute et moins de 24h plus tard, son directeur sportif a annoncé que Rogla était "de retour à son meilleur niveau". A deux jours du départ, Primoz mis fin au débat et a assuré "être prêt". Quid du genou de Quintana ?



Au rayon des blessés, Bora-Hansgrohe n’a pas été épargné. Emmanuel Buchmann et Max Schachmann ont démontré qu’ils avaient de très bonnes jambes avant de respectivement tomber au Dauphiné et de se faire faucher par une voiture en Lombardie. Leur participation a été mise en doute mais ils seront tous les deux au départ. Dans quel état ?



Vu le menu corsé des premiers jours – cols de première catégorie dès la 2e étape, arrivée au sommet lors de la 4e – on devrait rapidement avoir des réponses.