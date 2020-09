Tour de France : Roglic confiant avant d'aborder la dernière semaine

Primoz Roglic (Jumbo-Visma), leader du classement général, va aborder la dernière semaine du Tour de France avec confiance. Le Slovène compte 40 secondes d'avance sur son compatriote Tadej Pogacar (Team UAE Emirates). "Le vainqueur du Tour sera slovène et j'espère que ce sera moi."

Le leader de Jumbo-Visma est heureux du déroulement du Tour jusqu'à présent. "L'équipe a atteint un haut niveau dans les deux premières semaines et nous pouvons être optimistes pour la dernière. J'étais évidemment déçu de ne pas avoir gagné dimanche mais l'équipe était très solide et moi aussi", a déclaré Roglic.

Malgré sa place de leader, le Slovène ne ressent pas trop de pression. "J'ai souvent été dans cette position et cela ne change pas grand-chose que ce soit au Tour de France. Toute l'équipe a de l'expérience", a-t-il souligné. "Le plus important est de rester concentré. Nous sommes de plus en plus fatigués et nous pouvons perdre notre concentration. De grosses étapes de montagnes et un chrono important arrivent mais nous sommes en bonne position."