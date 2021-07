Tour de France : Oliver Naesen a puisé dans ses réserves, "Je suis complètement mort"

Oliver Naesen avait coché la 14e étape du Tour, mais le coureur belge n’a pas réussi à intégrer l’échappée du jour. "J’ai essayé un nombre infini de fois, mais ils s’en vont sur cette petite montée. Quand on voit qui gagne ici (Bauke Mollema, ndlr.), ce n’est pas mon niveau. Vous devez jouer avec les cartes que vous avez ou le talent que vous avez."

Oliver Naesen a pourtant été le premier attaquant du jour. "C’est vrai, et après ça, j’ai essayé énormément de choses. Je ne peux pas dire combien de fois. Et quand je n’étais pas là, Greg (Van Avermaet) ou Benoît (Cosnefroy) prenaient le relais. Nous avons travaillé incroyablement dur. Je suis mort maintenant. Les deux premières heures de course ont été incroyablement dures."

"Je ne peux pas du tout être déçu", a-t-il ajouté, "pour moi, il fallait que cela se passe avant cette petite montée. Je devais essayer sur cette partie plate. J’ai survécu à la première ascension, mais la seconde, c’était trop."

Oliver Naesen va désormais se "remettre de cette étape" avant de voir ce qu’il pourrait encore tenter sur cette Grande Boucle.