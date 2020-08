Tour de France : Froome et Thomas absents de la sélection d'Ineos !

Enorme nouvelle de la matinée : Chris Froome et Geraint Thomas ne prendront pas le départ du Tour de France. Le team Ineos-Grenadiers a annoncé les noms des huit coureurs qui prendront le départ à Nice le 29 août prochain: Andrey Amador, Egan Bernal, Richard Carapaz, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Pavel Sivakov et Dylan van Baarle. Richard Carapaz viendra quoiqu'il en soit sur le Tour de France, lui qui était pressenti pour remplacer Bernal en cas de forfait de celui-ci. Le vainqueur du Tour 2019 a été le premier à réagir à cette annonce : "On est une équipe plus jeune mais on aura l'expérience de Castro, Kwiato. Je veux aller là-bas et faire de mon mieux. Je suis content de mes performances. Je suis curieux de voir ce que Geraint fera au Tour d'Italie, ce sera bizarre de ne pas l'avoir à côté de moi." Du côté de Geraint Thomas justement, on tente de voir le meilleur dans cette réorganisation: "J'ai toujours voulu retourner au Giro. Je suis dans une forme qui n'est pas très éloignée de ce que j'ai connu en 2018 quand j'ai gagné le Tour. La dernière fois que j'étais aligné au Giro, je me sentais vraiment bien. J'ai juste dû abandonner à cause d'une grosse chute"

De son côté, Chris Froome est bien conscient qu'il s'agira de son dernier objectif avant d'aller rejoindre l'équipe Israel Start-Up Nation : c'est un réajustement d'aller faire le Vuelta. Vu d'où je viens, j'ai mis du temps à me remettre de ma grosse chute, j'ai de la chance de pouvoir continuer à rouler. C'est plus réaliste pour moi de viser le Tour d'Espagne. Je n'ai plus aucune douleur, mais c'était un gros choc à encaisser et j'en reviens toujours pour trouver ma meilleure forme.

L'objectif du team Ineos est de construire la sélection du Tour de France autour d'Egan Bernal. Chris Froome de son côté tentera d'aller chercher une troisième victoire sur la Vuelta (départ le 20 octobre), lui qui a semblé fort en difficulté lorsque la route s'est élevée lors du Critérium du Dauphiné qui s'est clôt ce week-end. Geraint Thomas, qui avait terminé deuxième du Tour de France l'année dernière, se rendra de son côté en Italie pour disputer le Giro (départ le 3 octobre) qu'il a disputé trois fois dans sa carrière sans jamais y faire de résultat probant.