Tour de France : Egan Bernal annonce son retour sur la Grande Boucle en 2022

Egan Bernal (INEOS Grenadiers) reviendra au Tour de France en 2022. Le Colombien, vainqueur de la Grande Boucle en 2019 et absent l’an dernier, l’a indiqué dans un entretien au site spécialisé Mundo ciclistico.

"Je serai au Tour de France", déclare Egan Bernal. "Il est clair que nous allons concentrer toute notre préparation et nos efforts en pensant au Tour de France cette année. Il est temps de revenir pour retrouver le chemin que nous avons emprunté en 2019 et dont nous nous sommes un peu séparés", ajoute le coureur colombien de 24 ans, qui partira en stage début décembre en Espagne. "Nous allons y définir les programmes et les détails pour l’année prochaine".