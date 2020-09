Tour de France: abandon d'Ilnur Zakarin

Peters a distancé Zakarin dans la descente: "J'ai vu qu'il descendait comme une chèvre" - Tour de... Nans Peters s'est imposé ce samedi en solitaire dans la 8e étape du Tour de France. Le Français a largué son camarade d'échappée, le Russe Ilnur Zakarin, dans la descente du Port de Balès. Il a ensuite résisté au retour du coureur de la CCC dans le Col de Peyresourde. "Je savais que Zakarin était plus fort que moi en bosse" explique Nans Peters après l'arrivée. "Je n'ai rien lâché. Je me disais de ne pas craquer. Avec le public, c'était fou. J'ai joué avec mes points forts. J'ai vu qu'il descendait comme une chèvre dans le Col de Menté. Du coup au sommet du port de Balès je suis passé en tête. J'ai fait la descente sans me retourner. Et j'ai résisté." C'est un conte de fée pour le coureur AG2R, qui s'impose dans une étape du Tour de France, un an après avoir remporté une étape du Tour d'Italie. "C'est de la folie. L'an dernier c'était déjà fou de gagner sur mon premier Tour d'Italie mais là c'est le Tour de France... C'est un rêve. C'est fou."