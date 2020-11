Tour de France 2021 : "Remco Evenepoel possible surprise" selon Cyril Saugrain

Cette année le peloton prendra le départ à Brest, ce sera la quatrième fois dans l’histoire du Tour de France. Le terrain en Bretagne peut être dangereux pour les coureurs parce qu’il est vallonné et le vent y sera certainement très présent. "On va passer par exemple dans les Monts d’Arée où le vent peut vraiment faire mal, ce ne sont pas des cols mais ça occupe déjà bien les coureurs. Et puis on va avoir des finales accidentées où des coureurs puncheurs pourraient trouver des terrains très propices."

Il y a un gros changement cette année avec l’importance des épreuves individuelles : "Chacun se livre à 100% et les vrais spécialistes, qui sont parmi les potentiels vainqueurs, sont en mesure de prendre deux ou peut-être trois minutes d’avance sur des épreuves. Chacun va peut-être trouver un terrain très favorable et les grimpeurs, les rouleurs surtout, vont essayer de réellement faire des écarts. Charge aux grimpeurs de créer du mouvement."

Des coureurs puncheurs on en a vu certains cette année ; ils pourraient, cette fois, se permettre de prendre un peu plus de temps pour bien gérer les deux dernières semaines après les contre-la-montre. "On sait que l’état de fraîcheur en dernière semaine reste important."

Le #TDF2021 ce sera : ???? 3 383 km ⛰ 27 cols de 2ème, 1ère ou Hors Catégorie ⛰ 6 étapes de montagne ⏱ 2 CLM individuels The #TDF2021 will consist of: ???? 3 383 km ⛰ 27 2nd, 1st or HC climbs ⛰ 6 Mountain stages ⏱ 2 ITT pic.twitter.com/qa9KfKaGka

Quand on demande à Cyril quels seront les favoris de l’année prochaine, il y a des évidences : "On va forcément remettre à peu près les mêmes. Pogacar je ne vois pas pourquoi il ne serait pas favori l’année prochaine après ce qu’il a démontré cette année. Roglic, on connaît ses capacités, il est en ce moment sur la Vuelta et il est en bonne position pour s’imposer."

"N’oublions pas qu’il y a beaucoup de jeunes révélations et une en particulier chez les Belges, qui n’a pas pu malheureusement faire le Tour d’Italie qui lui aurait été certainement favorable, c’est Remco Evenepoel. On ne sait pas si le Tour de France est prévu pour lui mais évidemment qu’il a là un beau terrain pour s’aligner sur son premier Tour."

Et Wout Van Aert ? "Van Aert évidemment tout va dépendre de ce pour quoi il va aller sur le Tour de France, est-ce qu’il continue d’y aller en étant équipier comme il l’a fait ou est-ce qu’il est équipier dans certaines zones, plutôt les zones venteuses ? On a quand même un peu sacrifié le potentiel maillot vert de Wout cette année. Je pense qu’on pourrait ouvrir plus le champ pour lui l’année prochaine, avec un maillot vert qui est en mesure d’être acquis par le coureur belge."

On n’est jamais à l’abri d’une surprise et c’est aussi ce qui plaît au consultant : "Tout est possible parce qu’on pourrait avoir de nouveau un vainqueur un peu inattendu. N’oublions pas qu’on a eu un jeune vainqueur il y a deux ans avec Bernal, Pogacar cette année. Il y a encore de jeunes coureurs qui vont venir et je pense vraiment à Remco." Il aurait dû s’aligner cette année sur le Tour d’Italie, il a une équipe très solide. Il y a vraiment de très belles choses à faire. On risque d’avoir entre Pogacar, Bernal, Evenepoel et d’autres encore, des surprises.