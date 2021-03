Tour de Catalogne : victoire en solitaire de Lennard Kämna, Yates garde son maillot de leader

Superbe victoire de Lennard Kämna qui s'impose en solitaire lors de la cinquième étape du Tour de Catalogne. Adam Yates reste leader du classement général.

Après la superbe victoire d’Esteban Chaves hier, le Tour de Catalogne reprenait ses droits aujourd’hui pour la cinquième étape de 201,1 kilomètres entre La Pobla de Segur et Manresa. Sur papier, l’étape du jour pouvait favoriser les échappés avec le sommet du Port de Montserrat (7,5 km à 6,7%) à 25 kilomètres de l’arrivée.

Au classement général, l’équipe INEOS Grenadiers plaçait tout simplement trois coureurs sur le podium avec Adam Yates, Richie Porte et Geraint Thomas. Le Belge Harm Vanhoucke est 14e.

Dès l’entame de la course, un groupe d’une dizaine de coureurs prend les devants avec notamment Gianluca Brambilla, Marc Soler, Wout Poels et Rémi Cavagna. À 180 kilomètres du but, le Français sort seul alors que ses anciens compagnons d’échappée sont repris. Le Français ne va pas beaucoup plus loin.

Au sommet de la première difficulté, Cavagna repart à l’attaque avec Matej Mohoric, rejoints une trentaine de kilomètres plus tard par Thymnen Arensman et Ide Schelling. Un groupe de chasse est formé derrière avec énormément de coureurs.

David De La Cruz, Attila Valter, Bob Jungels et Omer Goldstein sortent de ce gros groupe pour rejoindre le quatuor à 85 kilomètres de l’arrivée. Trente kilomètres plus loin, Cavagna retente sa chance et s’isole en tête. Rejoint plus tard par Sébastien Reinchenbach et Mikel Bizkarra, le trio est repris à 24 kilomètres de la ligne par le groupe de poursuivants.

Au sommet du dernier col, une dizaine de coureurs se retrouvent devant sans s’entendre. Sont notamment présents : Steven Kruiswijk, Carlos Verona, Daniel Martin et Lennard Kämna.

À 9 kilomètres du but, l'inévitable Kämna s'échappe et profite des mésententes derrière pour creuser l'écart. Plus personne ne revient, l'Allemand peut tranquillement savourer.

Kämna s'impose finalement devant Ruben Guerreiro et Mikel Bizkarra.

Au classement général, aucun des favoris n’a bougé. Adam Yates garde donc sa tunique de leader devant ses deux coéquipiers, Richie Porte et Geraint Thomas.