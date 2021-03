Tour de Catalogne : Thomas De Gendt remporte la dernière étape en solitaire

La septième et dernière étape du Tour de Catalogne était composée d'une boucle autour de Barcelone. Le parcours vallonné autour de Montjuic promettait du beau spectacle.

Dès la première ascension de la journée, le col de la Creu d'Ordal, les attaques se font nombreuses et un grand groupe d'une trentaine de coureurs finit par se détacher avec notamment De Gendt, Mohoric, Knox, Soler et Uran.

La principale difficulté du jour était l'Alt de Castell de Montjuic. Une côte de 2.7km à 4.3% qui devait être montée sept fois. Au fil des ascensions, le groupe perd des membres. A 45km de l'arrivée, à l'entame des six tours du circuit final, Thomas De Gendt tente sa chance et est accompagné par Mohoric.

Les deux hommes collaborent bien et repoussent leurs anciens compagnons d'échappée à plus d'une minute. Le peloton pointe lui à quatre minutes et joue battu.

A 5.2 km de l'arrivée, le Belge dépose Mohoric dans la dernière ascension de la journée et s'envole vers un nouveau succès, en homme fort. Mohoric est deuxième, Valter troisième.

C'est la cinquième fois que le coureur Lotto-Soudal lève les bras en Catalogne après ses victoires en 2013, 2016, 2018 et 2019.

Adam Yates termine 9e de l'étape et remporte le classement général. INEOS Grenadiers réalise même un triplé puisque le podium final est uniquement composé de coureurs de la formation britannique. Porte prend en effet la deuxième place, Thomas est troisième.