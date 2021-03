Tour de Catalogne : Rohan Dennis renoue avec la victoire à Banyoles, Joao Almeida prend le maillot

Rohan Dennis a remporté la deuxième étape du Tour de Catalogne. L’Australien s’est montré le plus rapide lors du contre-la-montre de 18 km disputé à Banyoles. Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), 3e de l’étape, s’empare du maillot de leader.



Dennis a sorti le grand jeu pour boucler la distance à près de 50 km/h de moyenne (49,4 km/h). Il fallait bien ça pour devancer de justesse Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step). Le Français, déjà en vue et battu de justesse sur le chrono de Paris-Nice, a dû s’incliner pour 5 secondes.



Le coureur d’Ineos Grenadier n’avait plus gagné depuis son titre mondial du chrono en 2019. Soit 545 jours. Il s’agit de sa 19e victoire de cet exercice. Il compte 11 autres bouquets à son palmarès.