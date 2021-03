Tour de Catalogne : Peter Sagan remporte la sixième étape au sprint, Adam Yates toujours leader

Avec comme seule difficulté dans le final, l'Alt El Collet, une petite bosse de 2.9km à 3.3% dont le sommet se trouve à 14 km de l'arrivée, le parcours était taillé pour les baroudeurs ou pour les sprinteurs les plus costauds. Et qui dit sprinteur costaud, dit Peter Sagan, le Slovaque remporte sa première course de la saison, au sprint.

Contrairement à celle de la veille remportée par Lennard Kämna, l'étape du jour s'est avérée beaucoup moins animée.

Cinq hommes sont partis dans l'échappée matinale : Matej Mohoric (Bahrain - Victorious), Harold Tejada (Astana), Antoine Duchesne (Groupama - FDJ), Mattias Skjelmose Jensen (Trek - Segafredo) et Dmitry Strakhov (Gazprom - RusVelo).

L'essentiel du travail dans le peloton est réalisé par Bora - Hansgrohe, Israel Start-Up Nation, Euskaltel - Euskadi et AG2R Citroën Team et l'écart diminue petit à petit.

A 25km de l'arrivée, Strakhov fausse compagnie aux autres échappés et se lance dans un effort en solitaire avec 25 secondes d'avance. Les autres sont repris par le peloton. L'effort du coureur russe est aussi beau que vain puisqu'il est repris à 18km de l'arrivée.

C'est le moment que choisit la Movistar pour mettre en route à l'avant du peloton. Dès le pied de l'Alt el Collet, James Knox accélère. Il est suivi par Soler, Poels et van Rensburg mais le petit groupe est rejoint par le peloton. Elie Gesbert décide alors de contrer et passe seul en tête au sommet avec quelques mètres d'avance.

Dans la descente, il est repris et déposé par Rémi Cavagna qui tente un numéro en solitaire. Celui qui est surnommé le TGV de Clermont-Ferrand est un habitué des efforts en solitaire et offre une belle résistance au peloton mais est tout de même repris à 8.5km de l'arrivée. 500 mètres plus loin, Josef Cerny, un autre Deceuninck - Quick-Step tente lui aussi sa chance mais ne parvient pas à creuser l'écart.

Le sprint massif semble être devenu inévitable. Et à ce petit jeu-là, c'est Peter Sagan qui se montre le plus fort. Le Slovaque devance Daryl Impey et Juan Sebastian Molano.

Dimanche, la dernière étape fera une boucle de 133km autour de Barcelone. Adam Yates, toujours leader tentera de défendre sa position.