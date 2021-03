Tour de Catalogne : coup double pour Adam Yates au sommet, Vanhoucke 5e, Ineos frappe fort

Énorme numéro d’Adam Yates qui s’impose dans cette troisième étape du Tour de Catalogne et prend par la même occasion le maillot de leader. Harm Vanhoucke termine l’étape à une belle cinquième place.

Pour cette troisième étape, le tracé reliait Castelldefels à Valter 2000 lors d’une course de 203,5 kilomètres. Après la victoire surprise d’Andreas Kron sur la première étape, Joao Almeida a récupéré hier le maillot de leader lors du contre-la-montre remporté par Rohan Dennis.

Les principaux favoris étaient attendus aujourd’hui pour cette arrivée au sommet (11,3 km à 7,6% de moyenne). Sur la liste de départ, plusieurs grands noms voulaient en découdre : João Almeida, Steven Kruijswijk, les frères Yates, Richard Carapaz ou encore Nairo Quintana.

Un groupe de neuf prend l’échappée avec Francisco Galvan, Alexander Kamp, Clément Venturini, Thomas Champion, Alexander Evans, Reinardt Janse Van Rensburg, Sean Bennett, Colin Joyce et Thymen Arensman. Le groupe a compté jusqu’à 12'25" d’avance.

Mené par l’équipe Deceuninck-Quick Step du leader João Almeida, l'écart diminue mais pas de manière substantielle. À 18 kilomètres de l’arrivée, les fuyards possèdent encore 4 minutes d’avance. L’écart commence enfin à baisser sous l’impulsion des autres équipes qui viennent prendre leurs responsabilités à l’approche du dernier col. Au pied, les échappées ne comptent plus que 2'30" d’avance, un écart qui semble trop important pour les coureurs à l’avant de la course.

L’écart fond dans l’ascension alors que l’échappée perd des éléments. À 9,5 kilomètres de l’arrivée, Alejandro Valverde place une première mine et est notamment suivi par Richard Carapaz et Sepp Kuss. Personne ne relaie l’Espagnol et le groupe se fait reprendre. Dans le même temps, Chris Froome est lâché.

À 8 kilomètres de l’arrivée, plus aucune équipe ne contrôle la course alors que Thymen Arensman se retrouve seul devant avec 1'10" d’avance. Valverde repasse à l’attaque mais personne ne suit. Giulio Ciccone part ensuite à contretemps mais ne revient pas sur l’ancien champion du monde.

À 6,5 kilomètres du but, Quintana sort et dépose Carapaz et Ciccone pour rattraper facilement son ancien coéquipier. Fausto Masnada prend la direction de la poursuite pour protéger le maillot d’Almeida. Ciccone et Caparaz reviennent finalement sur le duo alors qu’Adam Yates et Sepp Kuss sortent de l’arrière pour faire exploser l’échappée, suivis par Valverde. En même temps, Almeida se retrouve seul à faire la poursuite derrière le trio qui rattrape Arensman à 4,5 kilomètres de l’arrivée.

Alors qu’Almeida semble avoir du mal à faire le rythme, Esteban Chaves repart en contre, suivi quelques minutes plus tard par le Belge Harm Vanhoucke, rapidement rejoint par Hugh Carthy. Devant, Yates roule tout seul à cause du manque de collaboration de ses compagnons d’échappée. Kuss tente de surprendre le Britannique en plaçant une accélération mais il se fait reprendre assez facilement. Valverde en fait les frais et doit laisser partir le duo.

À moins de deux kilomètres de la ligne, Yates place une grosse attaque et s’envole tout seul vers l’arrivée. Dans le dernier kilomètre, il est mis sous pression par le retour de Chaves mais finit bien par s’imposer au sommet devant le Colombien et Valverde. Harm Vanhoucke finit à une très belle cinquième place au sommet.

Déjà vainqueur à Valter 2000 il y a deux ans, le Britannique prend par la même occasion le maillot de leader à João Almeida. Yates devance Porte de 45" et Almeida de 50". Vanhoucke est dixième à 1'30".

Demain, les coureurs auront rendez-vous pour l’étape reine avec un col de première catégorie et deux hors catégorie, dont l’arrivée.