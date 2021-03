Tour de Catalogne : Chaves tient tête aux Ineos pour s’imposer au sommet du Port Ainé, Vanhoucke 15e

Cette 4e étape a été animée dès les premiers kilomètres avec du Belge à l’avant. Thomas De Gendt a en effet lancé la bagarre en début d’étape en prenant la poudre d’escampette dans le Port de Toses, première difficulté du jour. Rejoint par un groupe de 12 autres coureurs parmi lesquels on retrouvait notamment Rigoberto Uran et Louis Meintjes , le coureur de Lotto Soudal a passé pas mal de kilomètres en tête avant de lâcher prise dans le deuxième col du jour, le Port del Canto.

Esteban Chaves a remporté la 4e étape du Tour de Catalogne jeudi entre Ripoll et le sommet du Port Ainé sur 166,5 km. Le Colombien du Team BikeExchange a fait fléchir la concurrence dans la dernière des trois ascensions du jour, le Port Ainé (18,4 km à 6,7%). A l’aise sur les passages au-delà des 10% que présentait cette montée, il s’est imposé en solitaire avec sept secondes d’avance sur un groupe réglé au sprint par Michael Woods devant Geraint Thomas et Adam Yates .

C’est sur cette longue ascension par paliers que l’Allemand Lennard Kämna a joué son va-tout en s’isolant en tête à 55km du but. Une tactique audacieuse pour le coureur de Bora-Hansgrohe qui a tenu tête au train de l’équipe Ineos pendant de longs kilomètres.

Seul face à la meute, il a fini par craquer et a été revu à 14,5 km du but. Le Team Ineos a poursuivi son forcing dans les kilomètres suivants en tentant d’annuler toute attaque. Mais Esteban Chaves, 2e mercredi derrière Yates, ne s’est pas laissé impressionner. Parti à 7 km de l’arrivée, il a serré les dents pour battre la concurrence. Derrière lui, Ineos s’est contenté de gérer avec son train de leaders impressionnant qu’aucun autre coureur n’a osé attaquer.

Longtemps avec le groupe des meilleurs, Harm Vanhoucke a lâché prise aux abords du dernier kilomètre en même temps que Giulio Ciccone. Il termine 15e à 31 secondes de la première place.

Leader autoritaire, Adam Yates conserve son maillot de leader à 3 jours de l’arrivée et alors qu’aucune autre arrivée au sommet n’est au programme. Il compte 45 et 49 secondes sur ses équipiers Richie Porte et Geraint Thomas. Alejandro Valverde et Wilco Keldermann complètent le top 5 du général à 1:03 de Yates.