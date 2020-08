Tour de Burgos : Remco Evenepoel remporte le classement final

Remco Evenepoel a enlevé le classement final du Tour de Burgos samedi au terme de la 5e et dernière étape entre Covarrrubias et Lagunas de Neila (158 km). Le jeune Belge de 20 ans n’a pas craqué dans l’ascension finale vers les Lagunas de Neila (4,2 km à 11%) et a conservé son maillot de leader grâce à sa 3e place à l’arrivée derrière le Colombien Ivan Sosa et l’Espagnol Mikel Landa.

Fort de sa victoire jeudi au sommet du Picon Blanco, Evenepoel a tenté de remettre ça en plaçant un démarrage violent à 1,5 km de l’arrivée. Une attaque sans doute trop ambitieuse qui a été contrée par Sosa dans le dernier kilomètre. Le leader de Deceuninck – Quick Step a perdu quelques mètres et a finalement cédé 11 secondes.

Au final, il remporte le classement général avec 30 secondes sur Mikel Landa et 1 : 12 sur son jeune équipier Joao Almeida. Ben Hermans termine lui à la 7e place avec 2 : 25 de retard.

Il s’agit de la 12e victoire de la jeune carrière d’Evenepoel, la 7e cette année en seulement 17 jours de course. Avant l’interruption due à la pandémie de coronavirus, Evenepoel avait remporté deux autres courses à étapes d’une semaine : le Tour d’Algarve et le Tour de San Juan en février dernier.

Avec cette reprise du cyclisme très animée et condensée en quelques mois, Evenepoel n'aura pas vraiment le temps de souffler. Mercredi, le champion d'Europe contre-la-montre devrait être au départ du Tour de Pologne, une excellente préparation avant l'un des premiers grands objectifs de sa saison à savoir le Tour de Lombardie, le 15 août prochain.