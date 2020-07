Tour de Burgos : Remco Evenepoel fait coup double au sommet du Picon Blanco

On était curieux de voir Remco face à un plateau aussi relevé (Carapaz, Yates, Aru, Landa,…) que celui de la Vuelta a Burgos. On a été gâté. Un temps distancé dans la plaine, il a géré le final comme un grand. Il a d’abord suivi les roues d’Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) et George Bennett (Jumbo-Visma) avant de passer à l’offensive. Une attaque, une seule, a suffi. Elle a été placée à deux kilomètres de l’arrivée. Il signe la 11e victoire de sa carrière, la 6e déjà cette saison. A noter aussi la belle étape de Ben Hermans (Israel-Start Up Nation), 6e.



Ivan Sosa (Ineos), double tenant du titre, Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe), l’ex-leader, Alejandro Valverde (Movistar) ont été distancés et figurent parmi les "victimes du Picon Blanco". Ils ne sont pas les seuls. Remco a fait le ménage au classement général.



Il bondit de la 25e à la première place et créé déjà des écarts intéressants. Il relègue Bennett à 18 secondes, Mikel Landa (Bahrain-McLaren) à 32. Esteban Chaves (à 35 secondes) et Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step, à 45 secondes) complètent le Top 5.