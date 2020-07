Tour de Burgos : Fernando Gaviria vainqueur de la 2e étape au sprint

Fernando Gaviria s’est adjugé la deuxième étape du Tour de Burgos entre Castrojeriz et Villadiego (168 km) mercredi. Le Colombien de l'équipe UAE Emirates s’est montré le plus solide lors d’un sprint massif influencé par une chute dans le dernier virage. Gaviria a profité de ce fait de course pour lancer son sprint de loin et anticiper Arnaud Démare, 2e, et Sam Bennett, 3e. Meilleur Belge, Jasper Stuyven a pris la 6e place. Edward Theuns termine lui aussi dans le top 10 à la 8e place.

Il s'agit de la 4e victoire pour Gaviria en 2020 après ses trois succès au Tour de San Juan en début d'année. Une victoire rassurante pour le Colombien qui avait contracté le coronavirus au printemps. En dehors de ce petit incident, cette deuxième étape s’est déroulée comme prévu avec une échappée de cinq coureurs - Joël Nicolau (Caja Rural), Angel Fuentes (Burgos), Alessandro Fedeli (Nippo Delko), Riccardo Verza (Kometa) et Francisco Galvan (Kern Pharma) – qui a animé la course et a été reprise à une quinzaine de kilomètres du but par les équipes des sprinteurs.

Quelques changements au général Malgré le vent, aucun prétendant à la victoire finale n'a perdu de terrain et le classement général est presque resté figé par rapport à la première étape de mardi. Presque, car les bons sprints de Jon Aberasturi, 4e, et de Matteo Trentin, 5e, leur ont permis de se hisser à la 2e et la 3e place du général, toujours à 8 secondes du leader de Felix Grosschartner (Bora-Hansgrohe). Jasper Stuyven a lui aussi grappillé quelques position et est désormais 5e du général. Remco Evenepoel a reculé légèrement et est désormais à la 25e place mais son retard par rapport à Grosschartner (8 secondes) n'a pas bougé. Si c'est resté plutôt calme ce mercredi, le classement général devrait évoluer sensiblement jeudi avec l'ascension du Picon Blanco (8,5km à 8,9% de moyenne), juge de paix de la 3e étape longue de 150 km. En dehors de l’étape en elle-même, on a surtout enregistré l’abandon de trois coureurs de l’équipe UAE Team Emirate. Sebastian Molano, Sergio Munoz et Camilo Ardila n’ont en effet pas pris le départ ce matin par mesure de précaution. Ils ont été en contact avec une personne positive au Covid-19 et ont été placés en quarantaine.