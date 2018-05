Tour de Belgique : Un nouveau triomphe des Lotto Soudal ? (LIVE vidéo 14h45)

Ce dimanche, place à la cinquième et dernière étape du Tour de Belgique, a priori destinée aux sprinters, et qui sera disputée entre Landen et Tongres sur la distance de 157,7 kilomètres.

La razzia des Lotto Soudal, qui ont remporté trois des quatre étapes et occupent les premières et deuxième places du classement général grâce à Jens Keukeleire et Jelle Vanendert, se poursuivra-t-elle dans le Limbourg ? Réponse en direct vidéo dès 14h45 !

Après les deux victoires au sprint d'André Greipel, c'est le puncheur belge Jelle Vanendert qui a remporté samedi la quatrième et avant-dernière étape disputée sur la distance de 147.3 kilomètres autour de Wanze, dans la région de Huy.

Le troisième de la dernière Flèche Wallonne a attaqué dans la dernière difficulté du jour, le Chemin du Comte, à Marchin, pour semer ses quatre derniers compagnons d’échappée.

Son coéquipier Jens Keukeleire a également mis à profit les douze ascensions - dont deux du fameux Mur de Huy - au menu de cette étape reine pour s’emparer du maillot bleu de leader, détenu depuis la veille par le Français Christophe Laporte (Cofidis), vainqueur du contre-la-montre vendredi, mais rapidement distancé samedi.