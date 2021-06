Tour de Belgique : un contre-la-montre promis à Evenepoel ? (Live vidéo 14h40)

Ce Jeudi, place à la deuxième étape du Baloise Belgium Tour. Les coureurs devront rouler un contre-la-montre de 11,2 km à Knokke-Heist.

Arrivé deuxième de l’étape hier et leader grâce aux bonifications, Remco Evenepoel est le grand favori de l’étape. Il pourrait accentuer son avance sur ses poursuivants.

"Aujourd’hui, il y a un contre-la-montre et je pourrais tenter quelque chose. Je vais pour la victoire d’étape. J’ai un bon sentiment. Ça ne pouvait pas mieux commencer et je sens que je peux encore m’améliorer mais je suis sur la bonne voie et l’équipe fonctionne très bien", a déclaré Remco à l’issue de sa 2e place ce mercredi.

Le Baloise Belgium Tour s’achèvera dimanche à Beringen. Remco Evenepoel avait remporté la dernière édition, disputée en 2019.