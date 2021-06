Tour de Belgique : Remco Evenepoel et... les autres? Oui mais les autres sont costauds aussi!

C’est comme ça (depuis quelques temps déjà) et c’est sans doute un peu (voire très) frustrant pour " les autres ", mais la présence de Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) au départ du 90ème Tour de Belgique de l’histoire ce mercredi matin à Beveren rejette dans l’ombre, bien malgré eux, de nombreux cyclistes belges de talent, travailleurs, motivés et qui méritent aussi que l’on parle d’eux (Philippe Gilbert, Loïc Vliegen, Aimé De Gendt, Dries de Bondt, Victor Campenaerts, etc.). On ne va pas refaire ici le débat autour de cette surmédiatisation du gamin… les responsabilités sont partagées entre le coureur lui-même, les médias, les organisateurs, le public, etc. Contentons-nous de nous réjouir sincèrement du retour rapide aux affaires de celui que l’on surnomme le " prodige de Schepdaal ".

Il y a deux ans (l’épreuve avait été annulée en 2020 à cause de la pandémie), Evenepoel remportait le classement général de ce Belgium Tour, son premier succès dans une course par étapes, en dégoûtant des garçons d’expérience comme Victor Campenaerts et Tim Wellens, les deux équipiers (à l’époque) de chez Lotto-Soudal, respectivement deuxième et troisième. S’il veut rééditer cette performance, il devra profiter du contre-la-montre individuel de jeudi à Knokke-Heist (même s’il est relativement court,11,2 kilomètres seulement) et de l’étape-reine de samedi autour d’Hamoir, en province de Liège (4700 mètres de dénivelé avec au menu les ascensions du Mur de Huy, de la Côte d’Ereffe, de la Côte de Warre ou encore de celle d’Odeigne). Pour l’entourer au mieux ces cinq prochains jours, on retrouvera un Wolfpack " high level " avec notamment son habituel garde du corps Iljo Keisse mais aussi Yves Lampaert, Zdenek Sybar (malgré sa lourde chute samedi dernier dans Dwars door het Hageland), Michael Morkov, sans oublier les sprinters-maison Davide Ballerini et Mark Cavendish (qui remplace au pied levé Sam Bennett, blessé au genou droit à l’entraînement).

A propos des sprinters… ce Tour de Belgique va s’apparenter à un mini-Championnat du Monde des spécialistes de l’emballage final. Le plateau est exceptionnel, lisez plutôt : les précités Davide Ballerini et Mark Cavendish, mais aussi Caleb Ewan, Tim Merlier, Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen, Cees Bol, Giacomo Nizzolo, Pascal Ackermann, Danny Van Poppel, Nacer Bouhanni, Bryan Coquard, Timothy Dupont, Niccolo Bonifazio, Jakub Mareczko, Matteo Moschetti, etc. Voilà qui promet !

Le Tour de Belgique n’a évidemment -et c’est logique- pas la réputation des Tours de France, d’Italie ou d’Espagne mais vu le parcours et les forces en présence, on devrait bien s’amuser cette semaine entre le Grand Départ à Beveren et l’arrivée finale à Beringen. Sachant que les Belges ont remporté le classement final 71 fois en 89 éditions (80% des victoires !), on peut s’attendre à une nouvelle jolie lutte noire-jaune-rouge sur nos routes ensoleillées ! Remco est costaud et motivé mais il n’est pas le seul. Il devra surveiller de près Philippe, Victor, Loïc, Jasper, Aimée, Dries, Milan et les autres.

Les étapes :

Mercredi 09/06, 1ère étape Beveren-Maarkedal, 175,3 kilomètres (sur Auvio dès 14H45)

Jeudi 10/06, 2ème étape Knokke-Knokke, contre-la-montre 11,4 kilomètres (sur Auvio dès 14H45)

Vendredi 11/06, 3ème étape Gingelom-Scherpenheuvel, 174,4 kilomètres (sur Auvio dès 14H45)

Samedi 12/06, 4ème étape Hamoir-Hamoir, 152,7 kilomètres (sur Auvio et Tipik dès 13H30)

Vendredi 13/06, 5ème étape Turnhout-Beringen, 178,7 kilomètres (sur Auvio et Tipik dès 13H30)