Tour de Belgique : Les puncheurs, Remco Evenepoel et Philippe Gilbert attendus à Maarkedal (LIVE vidéo 14H)

Le Tour de Belgique débute ce mercredi avec, au programme, une première étape entre Beveren et Maarkedal qui semble promise à un costaud. Et les costauds, ils sont présents en nombre sur la ligne de départ : Remco Evenepoel, Philippe Gilbert, Jasper Philipsen, Victor Campenaerts, Yves Lampaert... Suivez cette première étape, longue de 175,3 kilomètres, en direct vidéo dès 14H !

Dans les Ardennes Flamandes, la dernière heure de course - trois circuits locaux de 15,6 kilomètres avec trois côtes, Fortstraat, Ellestraat et le Berg Ten Houte - s'annonce passionnante. Les puncheurs et Flandriens pourront s'en donner à cœur joie avant le contre-la-montre de 11.2 kilomètres programmé à Knokke-Heist le lendemain.