Tour de Belgique: Le Français Laporte gagne le contre-la-montre à Bornem

La troisième étape du Baloise Belgium Tour (2.HC), Tour de Belgique cycliste, a été remportée par Christophe Laporte. Le Français de l'équipe Cofidis s'est montré le plus rapide au terme du contre-la-montre de 10,6 kilomètres à Bornem.

Laporte a réussi un chrono de 12:38. pour l'emporter devant l'Ukrainien Andrej Grivko (Astana), 2e à 5 secondes, et le Néerlandais Brian van Goethem (Roompot), 3e à 7 secondes. Il en profite aussi pour endosser le maillot de leader au classement général. Premier Belge, Jens Keukeleire (Lotto Soudal) a pris la 4e place à 10 secondes.

L'Allemand André Greipel (Lotto Soudal), leader après ses victoires dans les deux premières étapes, a pris la 17e place à 24 secondes et perd donc la tête au classement général.

Samedi, la quatrième étape, considérée comme l'étape reine de la compétition, débutera et se terminera à Wanze, près de Huy, après 151,4 km de course. Le peloton grimpera, entre autres, le Mur de Huy et la Côte d'Ereffe. Dimanche, la 88e édition du Tour de Belgique se ponctuera par 157,7 km entre Landen et Tongres. En 2017, Jens Keukeleire avait inscrit son nom au palmarès de l'épreuve.