Tour de Belgique : la dernière étape sans grande difficulté (live vidéo à 13h25)

C’est la dernière marche à gravir pour Remco Evenepoel. Leader incontesté de ce Tour de Belgique, le coureur de la Deceuninck Quick-Step va devoir assurer ce dimanche pour remporter un deuxième Tour de Belgique, après celui gagné en 2019.

Ce dimanche, le peloton quittera Turnhout pour se rendre à Beringen dans une étape longue de 178,7 kilomètres. Sans réelle difficulté au programme, le peloton devrait se diriger vers un nouveau sprint massif. De quoi offrir une nouvelle possibilité de victoire à Caleb Ewan, déjà vainqueur à deux reprises sur ce Tour de Belgique.

Avec 45 secondes d’avance sur son coéquipier Yves Lampaert et 53 sur Gianni Marchand (Tarteletto – Isorex), Remco Evenepoel ne devrait pas être inquiété malgré la présence du golden kilomètre à dix kilomètres de la ligne d’arrivée. La course est à suivre en direct sur Tipik et sur notre site dès 13h25.