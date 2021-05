Tour d’Andalousie : Ethan Hayter fait coup double sur la deuxième étape

Ethan Hayter (INEOS-Grenadiers) a remporté la deuxième étape du Tour d’Andalousie devant l’Espagnol Miguel Angel Lopez (Movistar Team) et le Norvégien Sven Erik Bystrøm (UAE-Team Emirates). Grâce à sa victoire, il prend les commandes du classement général.

La deuxième étape du Tour d’Andalousie reliait Iznájar à Alcalá la Real sur 184,8 kilomètres. Parti à environ 10 kilomètres de l’arrivée le Letton Toms Skujiņš (Trek-Segafredo) est repris dans la montée finale et se fait déposer par Ethan Hayter. Le Britannique remporte la troisième victoire de saison après ses succès sur le Tour d’Algarve et sur la Semaine Internationale Coppi et Bartali.

Au classement général, c’est tout simplement le même le top 3 que celui du jour. Hayter possède 11 secondes d’avance sur Lopez et 13 sur Bystrøm avant l’étape reine jeudi de 176,9 kilomètres entre Beas de Segura et Villarrodrigo. Au programme, quatre difficultés répertoriées, dont deux cols de première catégorie. L'arrivée sera jugée au sommet d’une côte de 4 km à 5,7% de moyenne.