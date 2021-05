Tour d’Andalousie : André Greipel gagne la 4e étape au sprint, Miguel Angel Lopez toujours leader

André Greipel a remporté la 4e étape du Tour d’Andalousie (2.Pro), la Ruta del Sol, vendredi. L’Allemand d’Israel Start-Up Nation s’est imposé au sprint après 182,9 km de course entre Baza et Cullar Vega, où le Colombien Migel Angel Lopez (Movistar) a conservé la tête du général.

Sept coureurs s’échappaient après 5 km de course : Aaron Van Poucke et Robbe Ghys, tous deux membres de Sport Vlaanderen-Baloise, accompagnés par les Espagnols Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi), Isaac Canton (Burgos-BH), Ander Okamika (Burgos-BH) et Hordi Lopez (Kern Pharma) et par le Canadien Benjamin Perry (Astana-Premier Tech).

Après une tentative de Ghys, Van Poucke et Canton à 16 bornes de la ligne, le regroupement général s’effectuait à 3 km de l’arrivée.

La victoire se jouait au sprint, où l’Allemand André Greipel (Israel Start-Up Nation) émergeait devant le Colombien Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) et le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Le 'Gorille de Rostock', 38 ans, décroche la 158e victoire de sa carrière, la deuxième cette saison après le Trofeo Alcudia samedi dernier.

Vainqueur de l’étape de jeudi, le Colombien Miguel Angel Lopez (Movistar) reste en tête du général avec 20 secondes d’avance sur le Néerlandais Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma) et 55 sur l’Espagnol Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA).

La 67e édition du Tour d’Andalousie s’achèvera samedi par une étape de 107 km entre Vera et Pulpi, avec l’Alto de la Geoda, dont le sommet se trouve à 5 km de l’arrivée, comme juge de paix. Le Danois Jakob Fuglsang a remporté les deux dernières éditions.