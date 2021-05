Tour d’Algarve : Ethan Hayter remporte la 2e étape et prend la tête du classement général

Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) a remporté la deuxième du Tour d’Algarve jeudi en fin d’après-midi à Foia. Joao Rodrigues (W52 – FC Porto) et Jonathan Lastra (Caja Rural – Seguros RGA) complètent le podium.

Après une étape pour les sprinteurs mercredi, c’était au tour des puncheurs de pouvoir s’exprimer ce jeudi. Sur une étape longue de 182 kilomètres et avec une arrivée jugée au sommet de l’Alto da Foia (7,7 km à 5,8%), c’est finalement le jeune britannique qui s’est imposé dans un sprint avec un petit groupe de six coureurs, qui s’était détaché à trois kilomètres de l’arrivée et dans lequel figuraient deux de ces équipiers.

C’est le deuxième succès de la saison pour le coureur d’INEOS Grenadiers. Hayter s’était imposé sur la troisième étape de la Semaine Internationale Coppi et Bartali où il avait également remporté le classement général chez les jeunes.

Au classement général de ce Tour d’Algarve, c’est tout simplement le podium de cette deuxième étape qui le compose. Hayter, Rodrigues et Lastra sont tous les trois dans le même temps.

Vendredi, la troisième étape mènera le peloton entre Faro et Tavira sur un parcours de 203,1 km.