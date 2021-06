Tour 2021 : Pogacar, van Aert, Alaphilippe et Gilbert sélectionnés dans notre équipe idéale

Vous en rêviez, nous l’avons fait. Si en chaque Belge sommeille un sélectionneur, en chaque fan de vélo vit sans doute un directeur sportif. Sans restriction de budget, en respectant les ambitions affichées par chacun et leur rôle officiel dans leur formation, nous avons établi notre équipe de 8 coureurs puisés uniquement parmi les 184 coureurs au départ de Brest. Une formation dont l’objectif serait de remporter la victoire finale et un maximum d’étapes.

Avec l’expérience de la victoire 2020 , le Slovène sera encore plus fort cette année, qui plus est dans cette formation virtuelle où les coéquipiers ont été triés sur le volet. Un capitaine de route, deux rouleurs, deux grimpeurs et des baroudeurs passent partout. La garde autour du roi sera solide. La forteresse est bien gardée par des fidèles habitués à tout donner pour une seule cause. Épaulé, Tadej Pogacar ne devrait plus se faire piéger dans les coups de bordure qui l’ont obligé à courir derrière le chrono ensuite.

Le jeune vainqueur sortant a une année de plus, une maturité pas encore acquise dans les chiffres mais déjà palpable sur son vélo. L’homme voit clair. Pogacar sait tout faire. Le jeune gamin annoncé chez les jeunes comme un OVNI confirme chaque jour un peu plus le talent qui coule dans ses veines. Vainqueur cette année de Liège Bastogne , de Tirrenno , du Tour de Slovénie , du Tour des Emirats , Pogacar est un boulimique. Son moins bon résultat final cette année ? Une 7e place au Strade Bianche . Tout est dit.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté le contre-la-montre de la Planche des Belles Filles, 20e étape du Tour de France. Mais le jeune Slovène a surtout réussi a gommé son retard sur Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Le prodige de Komenda a renversé le Tour et s'est emparé du maillot jaune à la veille de l'arrivée à Paris ! Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a pris un très belle quatrième place. La Planche des Belles-Filles a été fidèle à sa légende. A chaque fois que le Tour y est venu, le maillot jaune a changé d'épaule. Même si très peu avait envisagé ce scénario ce matin à Lure quand 57 secondes séparaient les deux Slovènes à l'avantage du plus âgés des deux.

Wout van Aert (Jumbo-Visma) a remporté la 7e étape du Tour de France vendredi. Après 168 kilomètres d'une journée entre Millau et Lavaur, marquée par de nombreuses bordures, le Belge a déjà remporté sa deuxième étape depuis le début du Tour, 48 heures après son succès à Privas. Wout van Aert a devancé le Norvégien Edvald Boasson Hagen (NTT) et le Français Bryan Coquard (B&B Hotels - Vital Concept). Une nouvelle fois dominateur dans le sprint, Wout van Aert a réglé le peloton. C'est déjà le 3e succès sur la Grande Boucle pour Wout van Aert, 25 ans. Il avait déjà enlevé une étape en 2019.

Un maillot de champion du monde sur le Tour , ça ne se refuse pas. Si le Français est motivé, et il l’est, il devient un redoutable candidat pour des victoires d’étape. Le départ de Brest lui offre d’entrée de jeu deux occasions de se mettre en évidence avec à la clé peut-être un maillot jaune. S’il a fait illusion en 2019, Julian Alaphilippe doit savoir au fond de lui qu’il risque toujours de trouver sur sa route de victoire finale au moins un candidat plus fort que lui en haute montagne. Conscient de cela, Alaphilippe est un atout dans une équipe. Il véhicule les valeurs du Wolfpack, il connaît le sens du collectif et sa bonne humeur peut faire du bien dans des moments plus difficiles. Dans une formation avec Pogcar pour la victoire finale et un Wout van Aert pour les succès d’étapes, il faudra parfaitement définir les rôles.

Inscrire Philippe Gilbert dans une équipe idéale de 8, certains crient déjà au fou… mais l’expérience ne s’achète pas, elle s’acquiert. Gilbert est un coureur hors pair qui possède un sens de la course et un talent inné. Deux qualités qui lui ont permis de se forger un palmarès exceptionnel. Mais ce n’est pas tout, Gilbert a aussi une aura qui inspire le respect. Quand il parle, les autres se taisent et écoutent. La grande gueule du sanglier conjuguée à sa science de la course en font un atout indéniable dans le peloton. Les oreillettes ne remplacent pas tout. Parfois, il faut agir vite en fonction de circonstances et d’événements que seuls les coureurs peuvent juger. En nommant Gilbert capitaine de route, l’équipe possède un relais inestimable parmi les coureurs.

Pour défendre un maillot et résister aux assauts, il faut être bien escorté. Les embuscades seront nombreuses sur les routes étroites et sinueuses des cols alpestres et pyrénéens. Chacun doit connaître son rôle. Si Julian Alaphilippe et encore plus Wout van Aert peuvent accompagner les meilleurs dans les premiers cols d’une journée, il convient de garder des forces vives au plus près du leader. Tao Geoghegan Hart présente pas mal d’atouts pour figurer dans notre équipe virtuelle. Le premier, c’est sa victoire au Giro 2020. Car en tant que responsable d’équipe, il faut être capable d’envisager tous les cas de figure… même la perte d’un leader dès les premiers jours. En choisissant un grimpeur qui pourrait être leader dans une autre équipe, ça permet aussi de disposer de plusieurs stratégies en fonction des événements. En 2020, Jumbo disposait avec Dumoulin d’une deuxième carte à côté de Roglic, en le sacrifiant très tôt pour faire le tempo, l’équipe néerlandaise s’est brûlé les ailes. Tao Geoghegan Hart pourrait faire office de lieutenant idéal. Il possède toutes les qualités requises et l’expérience acquise avec sa victoire au Giro est un plus. Même s’il a un fort caractère, le Britannique découvre le Tour et ce rôle de premier lieutenant devrait lui convenir un an.

A côté, le choix subjectif, aurait pu se porter sur Robert Gesink qui à 35 ans est peut-être occupé à vivre ses plus belles années. Le Néerlandais est capable de rouler longtemps avec les meilleurs en montagne et ses qualités de rouleurs en plaine en font un atout supplémentaire quand il faudra contenir les échappées à portée de fusil.

Mais au vu des résultats de ses dernières semaines, l’heureux élu sera australien : Ben O’Connor. A 25 ans, l’homme a participé à trois Giro et une Vuelta. S’il n’a pas terminé son premier Giro en 2018, il s’est classé chaque 32e, 25e et 20e ensuite. Une progression confirmée cette année avec une 4e place au Dénivelé du Mont Ventoux, une 8e au Dauphiné et une 6e en Romandie.