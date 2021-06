Tour 2021 : Peut-on diminuer les chutes ?

Maillot jaune sur le Tour en 1997, Cédric Vasseur a un avis tranché sur la question comment peut-on diminuer les chutes ? L’actuel manager de Cofidis se souvient que cette année-là déjà, les chutes étaient aussi nombreuses. "Les gens ont peut-être oublié, mais en début de Tour, on avait des paquets de coureurs couchés sur la route tous les jours".

Le Tour de France est sans doute victime de son statut de plus grande course du monde.

►►► À lire aussi : Notre carte interactive pour tout savoir, tout voir ou revoir

►►► À lire aussi : Ewan abandonne, Roglic lourdement touché, où en sont les principales victimes des chutes de la 3e étape ?

►►► À lire aussi : Gilbert : "Les coureurs avaient proposé de neutraliser les temps à 5 kilomètres de la ligne, les commissaires ont refusé"

"Il y a une effervescence hors norme sur le Tour. C’est la course la plus médiatisée au monde. Si vous y signez un résultat, vous êtes certain de pouvoir renégocier vos conditions salariales. Une belle prestation sur le Tour, c’est la garantie de revaloriser son contrat ".

Et le Nordiste va plus loin dans son analyse, si le parcours peut expliquer une partie des chutes, ce n’est pas la seule raison. "C’est certain qu’une approche en descente avant un sprint sur des routes étroites augmente considérablement le risque de chutes, mais en début de Tour, pendant quatre ou cinq jours, même sur une autoroute en ligne droite, on aurait autant de chutes. Les coureurs veulent tous être devant. Ils occupent toutes la largeur de la route. En plus, les équipes veulent toujours rester ensemble dans le peloton, ça explique pas mal de choses. Aujourd’hui, les municipalités construisent des routes avec des aménagements routiers pour ralentir les automobilistes, elles ne pensent pas à une éventuelle venue d’une course cycliste. Vous imaginez facilement ce que ça donne quand le Tour débarque ".