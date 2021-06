Tour 2021 : Mûr de Bretagne, comme à la flèche wallonne ? Revivez les dernières arrivées

Les registres nationaux ne recensent que 2560 habitants à Mur-de-Bretagne, moins de 3000 Mûrois qui verront dimanche débarquer le grand cirque du Tour emmenant derrière lui sa horde de spectateurs venus à pieds, à vélos, en voiture ou en campers pour se placer dans L’Alpe d’Huez bretonne.

C’est vrai que depuis 2011, Mûr de Bretagne ou plus précisément la côte de Menez-Hiez s’érige comme un passage obligé pour la caravane du Tour de France. Connue et empruntée par les cyclistes amateurs bretons, depuis des dizaines d’années, elle doit sa réputation internationale à trois éditions du Tour de France, 2011, 2015 et 2018. Les anciens se souviendront sans doute qu’en 1947, le sommet de la côte accueillait le lieu de pointage intermédiaire du plus long chrono individuel jamais proposé sur la grande boucle.