Toujours pas de Tour Down Under cycliste en 2022

Le Tour Down Under, déjà annulé en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, ne se tiendra pas non plus début 2022. Richie Porte, vainqueur en 2020, restera donc un an de plus tenant du titre de la course à étapes australienne, traditionnel lever de rideau du calendrier WorldTour.

"Le Santos Tour Down Under ne pourra pas avoir lieu en 2022 en raison de la fermeture des frontières et des quarantaines imposées aux équipes provenant de l'étranger", a écrit l'organisation dans un communiqué publié jeudi.

"La course est un événement apprécié du calendrier sportif australien ainsi qu'un moteur économique majeur pour le sud de l'Australie en attirant près 44.000 personnes, créant 742 emplois et en injectant 66 millions de dollars australiens (44,9 millions d'euros) dans l'économie lors de la dernière édition en 2020. Nous avons exploré toutes les pistes mais, malheureusement, la fermeture des frontières et les exigences de quarantaine sont trop compliquées à surmonter", a assuré Hitaf Rasheed, directeur exécutif de l'organisation.

Comme en 2021, le Tour Down Under sera remplacé par le Santos Festival of Cycling, une course réservée aux coureurs australiens.

L'Australien Richie Porte a remporté, en 2020, la 22e et dernière édition du Tour Down Under. La suivante se déroulera donc en janvier 2023 et sera, comme à l'accoutumée, le premier rendez-vous WorldTour des calendriers messieurs et dames.