Toujours en grande forme, Alberto Contador bat le record du monde de l'Everest Challenge

Alberto Contador a pris sa retraite il y a bientôt trois ans. Il est âgé de 37 ans. Mais il tient encore la toute grande forme puisqu’il vient de battre le record du monde de l’Everest Challenge.

Ce record consiste à grimper le plus rapidement possible un dénivelé de 8.848 mètres, ce qui correspond à la hauteur de l’Everest. Pour s’attaquer à ce défi, Alberto Contador a choisi de se rendre au nord de Madrid. L’Espagnol a grimpé un morceau d’une montée raide menant à la Silla del Rey : 960 mètres avec une pente moyenne de 13%. Et pour atteindre les 8.848 mètres de dénivelé et battre le record, il a grimpé cette côte… 78 fois en 7 heures 27 minutes et 20 secondes ! Ce qui représente un total de près de 150 kilomètres parcourus.