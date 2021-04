Tops, Flops, coups de cœur et de gueule : Bulens et Saugrain refont le printemps cycliste -... La période des Classiques printanières s’est terminée ce dimanche avec la victoire de Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège. Un bel épilogue après deux mois de courses spectaculaires sur lesquelles notre équipe de consultants – composée de Gérard Bulens et de Cyril Saugrain – est revenue dimanche soir. Les deux hommes ont avant tout été charmés par cette dernière épreuve qui confirme la possibilité pour les hommes de Grands Tours de briller sur les Classiques. "On a une nouvelle génération de coureurs", constate Gérard Bulens. "Il faut remonter dans le temps et penser à Eddy Merckx, à Bernard Hinault qui sont venus gagner ici et qui ont aussi gagné un Grand Tour. Les coureurs d’aujourd’hui ont faim. Les coureurs d’aujourd’hui se sont rendu compte que gagner un Tour de France en y consacrant toute sa saison, c’est quelque chose qui devenait ennuyeux. Ils se sont désormais rendu compte qu’ils peuvent briller tout aussi bien dans des Classiques que dans les Grands Tours. C’est à notre avantage à tous en tant que passionnés et spectateurs." Même enthousiasme du côté de Cyril Saugrain qui a véritablement pris son pied sur la Doyenne. "Quand on voit l’attitude d’un Carapaz, j’espère que ça va donner envie à d’autres coureurs de venir. C’est un vrai bonheur de voir ce genre d’attitude. Et puis ça peut permettre à ces protagonistes du mois de juillet d’arriver avec un peu moins de pression en été." Lancés par les questions de Rodrigo Beenkens, nos deux consultants ont poursuivi en faisant le bilan de cette première partie de saison qui aura marqué les esprits. Voici leurs réponses.