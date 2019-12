Toon Aerts se lance le défi de la Citadelle de Namur face à Mathieu van der Poel

Véritablement libéré après sa victoire le week-end dernier au cyclo-cross de Renaix, le champion de Belgique Toon Aerts entrevoit une possibilité de briller dimanche 22 décembre dans la 6e manche de la Coupe du monde qui sera disputée à la Citadelle de Namur. Le Néerlandais Mathieu van der Poel, triple vainqueur en bord de Meuse, reste néanmoins le grand favori du jour.

Après sa victoire, samedi dernier, devant Eli Iserbyt et, surtout, Mathieu Van Der Poel (Corendon-Circus) dans la 4e manche du Trophée des AP Assurances à Renaix, Toon Aerts s'est senti pousser des ailes. "Gagner face à Mathieu est unique", indiquait le champion de Belgique, 3e à la Citadelle de Namur il y a un an derrière Wout van Aert et Van der Poel. Le leader de l'équipe Telenet Baloise Lions se sent ainsi libéré et prêt à se tout donner pour enfin se hisser sur la plus haute marche du podium namurois qu'il n'a plus quitté depuis 2017 (2e).

Le champion national devra, pour atteindre son objectif, se défaire du champion du monde, sportif de l'année aux Pays-Bas, Mathieu van der Poel. Battu samedi à Renaix, le Néerlandais, a très vite retrouvé le chemin du succès dès le lendemain au Cross des Raisins à Overijse. "Je suis content d'avoir très vite retrouvé mon plus haut niveau et de super jambes à Overijse", déclarait l'homme aux 10 succès dans les labourés cette saison. VDP, qui disputera samedi le cyclocross de Saint-Nicolas, a trois victoires à son actif à la Citadelle de Namur, en 2015, 2016 et 2018.

Chez les féminines à Namur, on saluera la participation de la Néerlandaise Marianne Vos, 2e l'an dernier derrière sa compatriote Lucinda Brand. Vos disputera dimanche son 2e cyclocross de la saison, après sa rentrée victorieuse le 7 décembre à Essen. Elle emmènera l'équipe des Pays-Bas, favorite du jour. La délégation belge sera conduite par Sanne Cant.

Au classement provisoire de la Coupe du monde, après 6 manches sur 9, Eli Iserbyt mène la danse avec 18 points d'avance sur Toon Aerts et 64 sur Michael Vanthourentout. Chez les dames, la Tchèque Katerina Nash mène le classement général devant la Britannique Anna Kay et l'Américaine Kaitlin Keough.

Le parcours exigeant et boueux de la Citadelle de Namur a été quelque peu modifié avec l'ajout d'un tronçon montant en pavés sur quelque 350 mètres (Route des Canons) que les coureurs entameront après une descente.

Le programme de la journée dominicale de Coupe du Monde à Namur se décline comme suit: 10h Juniors hommes, 11h30 Homme U23, 13h30 Elites dames, 15h Elites hommes.