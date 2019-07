Tom Van Damme : "C'est fantastique d'être président d'une génération qui se montre"

Les championnats de Belgique de cyclisme se sont déroulés ce week-end. L’occasion de rencontrer le président de la fédération belge de cyclisme, Tom Van Damme. Un homme forcément très heureux de la génération actuelle en Belgique.

Tim Merlier, coureur de cyclo-cross est devenu champion de Belgique… Un nouvel exemple des liens croissants entre cyclo-cross et cyclisme : " Je ne pense pas que cela à seulement avoir avec le cyclo-cross. Cela fait 4 ans que j’ai dit à plusieurs équipes worldtour en Belgique qu’elles devaient prendre Tim Merlier. C’est le meilleur sprinter en Belgique. Ils ne l’ont pas fait, et je pense que maintenant ça va devenir un coureur très cher. Je pense qu’il a toujours eu le potentiel et pour moi ce n’est absolument pas une surprise."

Est-ce qu’on va voir ce maillot de champion de Belgique où il va rester dans le milieu du cyclo-cross ? " Je pense qu’on va le voir. Avec ce qu’il a montré ces dernières semaines, il a la chance de pouvoir être maintenant dans une équipe qui donne sa chance à des coureurs un peu différents. Parce qu’il a aussi le VTT avec Mathieu Van der Poel. Je pense que là, il est dans une équipe qui va lui donner des opportunités. Et on va encore beaucoup le voir. Et je pense qu’il va faire des résultats."

Sur ce podium du championnat de Belgique, on a quand même deux coureurs issus du cyclo-cross… "Je pense que c’est surtout des champions exceptionnels. Dans le cas de Wout Van Aert, il a été un peu bousculé dans le sprint… Il a peut-être pris le mauvais chemin. Quand on voit à la fin qu’il finit à la troisième place, ça veut dire que peut être qu’il pouvait gagner. On ne le saura jamais, mais avec ce qu’il a déjà fait cette année c’est un phénomène. Ce n’est pas seulement un cyclocrossman, c’est un coureur du top international."

Autre grand phénomène de notre cyclisme, Remco Evenepoel a réalisé une très bonne course : "La réponse est dans la question, c’est un phénomène. Personne n’ose faire des trucs pareils… Si dans cette échappée il y avait eu deux rouleurs de plus… On ne sait jamais. C’est un gars qui ose, qui prend sa chance. Ce qu’il a fait pendant le championnat de Belgique de contre-la-montre c’était magnifique. Il me l’avait annoncé qu’on allait le voir ce jour-là. Il a tenu parole et c’est magnifique."

Avec Evenepoel, on a vraiment une pépite : "Oui, c’est fantastique d’être président d’une génération qui se montre. Il n’y a pas seulement Evenepoel, il y a aussi Bjorg Lambrecht, Jasper Philipsen, les juniors qui étaient aux côtés d’Evenepoel, qui ont besoin d’un peu plus de temps, vont arriver aussi. Je pense qu’on a vraiment une génération en or pour le moment. On doit les protéger. Je pense vraiment qu’on est dans une très belle période."

Comment sentez-vous ce Tour de France chez nous ? "Pour moi le Tour, c’est l’événement phare de l’année. Evidemment pour nous, en tant que fédération belge ce sont les championnats nationaux. Il y avait beaucoup de monde sur les routes à Gand mais aussi à Middelkerke. C’est magnifique. À Bruxelles ça va être extraordinaire… et avec, il ne faut pas l’oublier une apothéose à Binche, une ville de cyclisme incroyable. Ça va être une fête fantastique."